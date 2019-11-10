Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 8 yaralı

Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 8 yaralı

Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

10.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:07
Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 8 yaralı

'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının 'de düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.


Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in güneyinde Keferruma beldesine hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda 2'si çocuk biri kadın olmak üzere 5 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırının olduğu bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti. - İDLİB

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.