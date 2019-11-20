Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü
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Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü

Rus uçakları İdlib'in güneyinde Maarat el-Numan bölgesini vurdu.

20.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:41
Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü

Rus uçakları 'in güneyinde Maarat el-Numan bölgesini vurdu. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı.


Rus uçakları İdlib'in güneyinde Maarat el-Numan bölgesine hava saldırısı düzenledi. Sivil bölgelerin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için olay yerine sevk edildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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