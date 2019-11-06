- Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı
- Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralıHALEP - Rus uçaklarının Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
- Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı
HALEP - Rus uçaklarının Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus uçakları Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesine hava saldırısı düzenledi. Edinilen bilgiye göre, saldırı sonucu 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bölgede 5 evin yıkıldığı öğrenildi.
Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
VİDEO: - Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı