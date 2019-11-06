Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Rus uçaklarının Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

06.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:15
Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Rus uçaklarının Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.


Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus uçakları Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesine hava saldırısı düzenledi. Edinilen bilgiye göre, saldırı sonucu 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bölgede 5 evin yıkıldığı öğrenildi.


Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - HALEP

Kaynak: İHA
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