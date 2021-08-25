Rus uçakları tahliye için Kabil'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus uçakları tahliye için Kabil'de

Rus uçakları tahliye için Kabil'de
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliye hareketliliğinin yaşandığı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın sivil havacılık bölümüne bugün Rus uçakları indi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliye hareketliliğinin yaşandığı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın sivil havacılık bölümüne bugün Rus uçakları indi.

Hem ABD'nin hem de Taliban'ın Afganistan'dan tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos'a kısa bir süre kala uluslararası havalimanında çalışmalar devam ediyor. Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan ayrılmak isteyen yabancı görevliler ve Afganlar, pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra uçaklarla tahliye ediliyor.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın sivil havacılık bölümüne bu sabah saatlerinde Rusya Hava Kuvvetlerine ait İlyuşin İl-76 MD tipi 3 stratejik nakliye uçağı ve bir İlyuşin İl-62 yolcu uçağı indi. 4 uçakla birlikte tahliye işlemleri için Rus görevlilerin de Kabil'e geldiği görüldü.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bugün 500 Rus, Ukrayna, Belarus, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan vatandaşının 4 uçakla Afganistan'dan tahliye edileceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi
Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
AA ekibi Afganistan'ın Pencşir vilayetine girdi
AA ekibi Afganistan'ın Pencşir vilayetine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Burcu Biricik Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rus uçakları tahliye için Kabil'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:52:22. #1.14#

title