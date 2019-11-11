Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı
Rus uçakları İdlib'in güneyindeki köyü bombaladıSuriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı.
11.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:20
Rus uçakları İdlib'in güneyindeki köyü bombaladı
Suriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı.
Rus savaş uçakları, İdlib'in çevresine hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. İdlib'in güneyinde yer alan Ma'aret Hurmah köyüne yapılan hava saldırısında, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mevzilerinin bombalandığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı