Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı
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Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı

Rus uçakları İdlib'in güneyindeki köyü bombaladıSuriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı.

11.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:20
Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı

Rus uçakları 'in güneyindeki köyü bombaladı

, ()- Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı.

Rus savaş uçakları, İdlib'in çevresine hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. İdlib'in güneyinde yer alan Ma'aret Hurmah köyüne yapılan hava saldırısında, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mevzilerinin bombalandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı
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