Rus uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor
Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.
13.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:47
Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.
Rus hava saldırıları, İdlib ve çevresinde devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının, İdlib'in güneyindeki Ma'aret Hurmah köyünün kırsal kesimlerindeki Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) mevzilerini hava saldırısıyla vurdu.
Görüntü Dökümü
------------------------------------Hava saldırısından görüntüler-Uçakların sesleri-Patlama sesleri
-Yükselen dumanlar
Kaynak: DHA