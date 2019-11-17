Rus uçakları İdlib'in doğusu ve güneyini vurdu
Rus savaş uçakları, İdlib'in doğusundaki Sarakib şehrini ve güneyindeki Milaja köyünü bombaladı.
Rus savaş uçakları, İdlib'in doğusundaki Sarakib şehrini ve güneyindeki Milaja köyünü bombaladı. Bombardımanda 5 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil ise yaralandı.
İdlib Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Serakib şehrinde ve güneyindeki Milaja köyünde düzenlenen hava saldırılarında, 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Rus uçakları, geçtiğimiz hafta da çok sayıda köyde Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mevzilerini bombalamıştı.