Rus uçakları İdlib'i vurdu: 3 ölü, 2 yaralı
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Rus uçakları İdlib'i vurdu: 3 ölü, 2 yaralı

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Kafranbel'e düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

23.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:46
Rus uçakları İdlib'i vurdu: 3 ölü, 2 yaralı

Rus savaş uçaklarının 'in güneyindeki Kafranbel'e düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.


Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Kafranbel'e ağır hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken saldırı sonucu bölgede bulunan evlerde de ağır hasar oluştuğu bildirildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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