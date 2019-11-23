Rus uçakları İdlib'i vurdu: 3 ölü, 2 yaralı
Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Kafranbel'e düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.
Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Kafranbel'e düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Kafranbel'e ağır hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken saldırı sonucu bölgede bulunan evlerde de ağır hasar oluştuğu bildirildi. - İDLİB