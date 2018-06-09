Rus Uçakları İdlib'i Bombaladı: Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

Rusya'nın İdlib kırsalına düzenlediği hava saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Rusya'nın dün İdlib'in Zerdana kasabasına düzenlediği hava saldırısındaki sivil kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Son hava saldırısında 20'si kadın ve çocuk olmak üzere 50 kişinin öldüğü ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığı bildirildi. Sivil savunma ekiplerinin hala kayıp olan kişileri aradığı gözlemlenirken ölülerden birisinin arama kurtarma ekibi Beyaz Baretliler'den olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüleri Zerdana bölgesine herhangi bir bombardıman yapmadıkları iddia ederken hiçbir zaman sivil kayba sebep olan operasyon yapmadıkları iddiasını yeniledi. Birçok havacılık gözlemevleri ise Suriye'nin Hmeymim askeri üssünden bir Rus savaş uçağının kalkıp bombalamanın olduğu yöne gittiğini açıkladı.

İdlib'deki aktivistler de bombalanan bölgenin üstünde uçan bir Rus uçağını gözlemlediklerini ve Zrna kasabasını iki kez bombaladığını iddia ettiler. İlk bombardımanda siviller hayatını kaybederken ikinci bombardımanda bombaların, olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerinin üstüne düştüğü belirtildi.

Bazı arkadaşlarını kaybeden sivil savunma ekipleri enkaz altında kalan sivilleri kurtarırken, yıkıntıların altından yeni ölüler çıkartılmaya devem ediliyor. - İDLİB