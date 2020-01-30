Rus uçakları İdlib'e hava saldırısı düzenledi: En az 10 sivil hayatını kaybetti

30.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:18

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.



Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanlarda 4'ü hastane saldırısında, 10 sivil hayatını kaybetti. Eriha'daki saldırıda hastane kullanılamaz hale geldi. Euronews.com'da Görüntüle