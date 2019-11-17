- Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı
- Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralıİDLİB - Rus uçakları, İdlib'e bağlı Serakib ilçesinin kuzeyinde bir mülteci kampını vurdu.
- Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı
İDLİB - Rus uçakları, İdlib'e bağlı Serakib ilçesinin kuzeyinde bir mülteci kampını vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklara göre, Rus savaş uçakları İdlib'e bağlı Serakib şehrinin kuzeyinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Rus uçaklarının dün İdlib'in güneyindeki Marzita köyüne düzenlediği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Haber Videosu: - Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı