Rus uçakları bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri vurdu: 15 ölü
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Rus uçakları bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri vurdu: 15 ölü

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Maaret Masrin bölgesinde bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldı.

05.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:33
Rus uçakları bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri vurdu: 15 ölü

'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, 'in kuzeyindeki Maaret Masrin bölgesinde bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin yaralandığı açıklandı.


Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Maaret Masrin bölgesinde sivillerin sığındığı bir tavuk çiftliğine iki hava saldırısı düzenledi. İdlib'de sivil savunma yetkilileri yaptığı açıklamada, birkaç ailenin hedef alındığı saldırıda 5'i kadın 2'si çocuk olmak üzere 15 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivilin yaralandığını söyledi. Açıklamada, bölgede büyük yıkıma yol açan saldırı nedeniyle sivil savunma ekiplerinin geceden sabaha kadar enkaz altında kalanları çıkartmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. - İDLİB

Kaynak: İHA

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