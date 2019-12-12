Rus uçak gemisinde yangın: 3 yaralı
Rusya'nın Admiral Kuznetsov uçak gemisinde onarım çalışmaları esnasında yangın çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.
Rusya'nın Admiral Kuznetsov uçak gemisinde onarım çalışmaları esnasında yangın çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.
Rus Donanması'na ait tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'da çıkan yangın sonucu 3 kişi yaralandı. Admiral Kuznetsov uçak gemisinin Barents Denizi Limanı'nda demirli bulunduğu, onarım çalışmaları esnasında yangın çıktığı belirtildi. Elektrik odasında başladığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı. - MOSKOVA