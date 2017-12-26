Rus Uçağında Çorap Krizi Çıktı, 1 Kişi Bıçaklanarak Ağır Yaralandı
Rusya'nın başkenti Moskova'dan Kaliningrad'a giden bir uçakta iki yolcu çorap kokusu yüzünden tartıştı, yolculardan biri diğerini bıçaklayarak ağır yaraladı.
Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında yer alan Kaliningrad'a giden bir uçakta iki yolcu arasında "kokan çoraplar" yüzünden tartışma çıktı. Kavga gittikçe büyüyünce, yolculardan biri diğerini bıçakladı.
BIÇAKLAYAN 54 YAŞINDA
Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Kaliningrad polisi tarafından yapılan açıklamada, 54 yaşındaki yolcu, 31 yaşındaki yolcuyu ağır yaralama suçlamasıyla gözaltına alındı.
10 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR
Russian Today'de yer alan habere göre İki yolcunun yol boyu tartıştı. Sözlü tartışma, uçağın piste indiği ana kadar devam etti. O sırada tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü ve 54 yaşındaki diğerini bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.
Benzer bir olay geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da da yaşanmıştı. Hint polisi, bir otobüste kargaşaya yol açan "kirli çoraplar" sebebiyle bir Hint vatandaşını tutuklamıştı.
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Üst soyup don atlet Ayağa galoş takıp terörist muamelesi gördüğümüz uçağa binme rezaleti rusyada çoktan aşılmış adamlardaki rahatlığa bak çekip takmış pıçağıııı adamaaaaaaa :)))Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırBAHAR.ATYV: Yaklaşanı pıçaklarım demiş :DYayından KaldırSAYGI: KÖR CAHİL YAPILAN O UYGULAMA KEYFI UYGULAMA DEĞİL SENİN GÜVENLİĞİN İÇİN YAPILAN BİR UYGULAMA BIRAKSIN ÖNÜNE GELEN İSTEDİĞİ GİBİ GİRSİN Mİ UÇAĞA ALLAHIM AKIL FİKİR VER BU AKIL FUKARALARINAYayından Kaldır
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Adam ucmusCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aynı benim görümüm )Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır