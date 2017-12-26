Rus Uçağında Çorap Krizi Çıktı, 1 Kişi Bıçaklanarak Ağır Yaralandı

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında yer alan Kaliningrad'a giden bir uçakta iki yolcu arasında "kokan çoraplar" yüzünden tartışma çıktı. Kavga gittikçe büyüyünce, yolculardan biri diğerini bıçakladı.

BIÇAKLAYAN 54 YAŞINDA

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Kaliningrad polisi tarafından yapılan açıklamada, 54 yaşındaki yolcu, 31 yaşındaki yolcuyu ağır yaralama suçlamasıyla gözaltına alındı.

10 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Russian Today'de yer alan habere göre İki yolcunun yol boyu tartıştı. Sözlü tartışma, uçağın piste indiği ana kadar devam etti. O sırada tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü ve 54 yaşındaki diğerini bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Benzer bir olay geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da da yaşanmıştı. Hint polisi, bir otobüste kargaşaya yol açan "kirli çoraplar" sebebiyle bir Hint vatandaşını tutuklamıştı.