Rus uçağı, Karadeniz'de Fransa uçaklarını önledi
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Rus uçağı, Karadeniz'de Fransa uçaklarını önledi

Rus uçağı, Karadeniz'de Fransa uçaklarını önledi
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'ya ait savaş uçağının, Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransa'ya ait 3 uçağa önleme yaptığı bildirildi.

Rusya'ya ait savaş uçağının, Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransa'ya ait 3 uçağa önleme yaptığı bildirildi.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 "Dassault Mirage 2000" taktik savaş uçağı ile havada yakıt ikmali yapan "C-135" uçağının, Karadeniz'de uluslararası sular üzerinde uçuş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus "Su-30" avcı savaş uçağının, Fransa'nın uçaklarını önlemek amacıyla havalandığı belirtilerek, "Rus uçağı, Fransa'ya ait uçaklara Karadeniz sularında eşlik etti. Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmedi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Rus uçağının, hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi.

Norveç uçağı Barents Denizi'nde engellendi

Öte yandan, Rusya'nın Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Norveç Hava Kuvvetlerine ait

P-3C Orion uçağı, Rus Mig-31 savaş uçağı tarafından Barents Denizi üzerinde önlendi.

Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmediği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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