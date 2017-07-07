Rus-Türk İşadamları Birliğin'den Başkan Çakır'a Ziyaret

"Rusya-Türkiye Ticari ve Kültürel ilişkileri Geliştirme ve Türk İşadamlarının Rusya Pazarında Faaliyetlerini Arttırmak" konusunda yapılacak toplantıya katılmak için Malatya'ya gelen Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaslan ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya'nın birçok güzelliği bir arada barındırdığını belirterek "Malatya'mızın 9 bin yıllık bir geçmişi var. Malatya aslında bir medeniyetler şehri. Kayısı bizim için, ekonomi için çok önemli. Kayısı, Malatya'mız ekonomisinde önemli olduğu kadar ülke ekonomisi içinde çok önemli. Bunun yanında sanayimizde son dönemlerde büyük gelişme gösteriyor. Özellikle yeni teşvik sistemiyle de, çok önemli bir yatırımcı talebi var. Bunları karşılamaya gayret ediyoruz. Tabi şehirlerin düzenli büyümesi ve kalkınması çok önemli. Bunun için büyükşehir olmak büyük bir avantaj. Kentin sağlıklı planlaması adına, alt yapı, üst yapı imar planları bizim için önemli. Ekonomik büyümeyi de birlikte yakalamamız lazım. Biz belediyecilik açısından farklı bir vizyon ve farklı bir bakış açısı ortaya koyduk. Artık ilin sağlığını da biz düşünmek zorundayız, her türlü gelişimi dikkate alarak planlamalar yapıyoruz. Malatyamızı daha iyi yerlere taşımak için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Rus-Türk işadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan ise, "Rusya Türkiye'nin ticari anlamda Almanya'dan sonra ikinci ortağı. Birçok konuda özellikle turizmde birinci ortağımız. Rusya-Türkiye ilişkileri sektörel anlamda istediğimiz yerde değil. Cumhurbaşkanlarımızın karşılıklı hedefleri var. Bu hedeflere adım adım gidilecek. 2018 yılı bizim için çok önemli. 2016 yılının başlarında hazırlanan ve tam imzalanma aşamasına gelen ayrıcalıklı ticaret anlaşması, Rusya-Türkiye arasında çok önemli. İşadamları olarak 2018'in ilk çeyreğinde bu anlaşmanın imzalanması ve hayata geçmesini bekliyoruz. Bu anlaşma bizim ilişkilerimize o zaman çağ atlatacak. Ayrıcalıklı ticaret anlaşmalarıyla, Türkiye-Rusya ilişkileri ekonomik anlamda katlayarak ilerleyecek. İki ülke hiçbir konuda rakip değil, her konuda tamamlayıcı. Dünyanın üçte bir zenginlikleri Rusya toprakları içinde. Rusya toprakların yaşadığı sıkıntılar, bu zenginliklerin paylaşılması ile ilgilidir. Dünyadaki gelişmeler Rusya ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştırıyor" şeklinde konuştu. - MALATYA