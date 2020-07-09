Rus turizm sektöründe kayıplar 1,5 trilyon rubleyi geçti Rusya Seyahat Sektörü Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev, "Yılın ilk 6 ayında sektörün kaybı 1,5 trilyon rubleyi (yaklaşık 22 milyar dolar) geçti.

Rusya Seyahat Sektörü Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev, "Yılın ilk 6 ayında sektörün kaybı 1,5 trilyon rubleyi (yaklaşık 22 milyar dolar) geçti. Kriz öncesi seviyelere dönme sürecinde toparlanma en az 1,5 yıl sürecek." dedi

İgnatyev, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını kapsamında Rus turizm sektöründeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus turizm sektöründe yaklaşık 2,5 milyon kişinin istihdam edildiğine işaret eden İgnatyev, "Yaklaşık 6 milyon kişi de turizm bağlantılı sektörlerde çalışıyor. Turizm sektörünün, Rus ekonomisinde yaşanacak toparlanmanın ana etkenlerden biri olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Yaz sezonuyla birlikte sektörde toparlanma sürecine girildiğini belirten İgnatyev, "Yılın ilk 6 ayında sektörün kaybı 1,5 trilyon rubleyi geçti. Kriz öncesi seviyelere dönme sürecinde toparlanma en az 1,5 yıl sürecek." dedi.

Rusya ile diğer ülkeler arasındaki uluslararası uçuşların ne zaman başlamasının beklendiğine ilişkin İgnatyev, "Uçuşlar, ağustos ortasında başlayabilir. Büyük ihtimalle Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki havalimanlarının uluslararası uçuşlara tekrar başlamak için denetimlerinin 13 Temmuz'a kadar tamamlanacağı belirtildi.

Rusya, Kovid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara yönelik yasağı 1 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA