Rus turistlerin Türkiye talebi kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla artışa geçti
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Rus turistlerin Türkiye talebi kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla artışa geçti

04.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:56
Rus turistlerin Türkiye talebi kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla artışa geçti

Rus vatandaşlarının Türkiye'de tatile yönelik talebi, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılması nedeniyle artışa geçti.

Rus vatandaşlarının Türkiye'de tatile yönelik talebi, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılması nedeniyle artışa geçti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye'nin turistik illerinde kafe ve restoranların bir süre önce açıldığı, hafta sonları uygulanan kısıtlamaların ise kısmen iptal edildiğine işaret edildi.

Önlemlerin kısmen kaldırılmasının, Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebine olumlu yansıdığının belirtildiği açıklamada, "Sektör yetkilileri, kısıtlamaların kısmen de olsa kaldırılmasının Türkiye'ye yapılan tur satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade ediyorlar." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'ye yönelik talebin, ilkbahar-yaz dönemi için olumlu bir seyir halinde ilerlediği bilgisine yer verilen açıklamada, yaz döneminde Türkiye'ye gelişlerde Kovid-19 testi zorunluluğunun da kaldırılması halinde turist akışında artış yaşanacağına vurgu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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