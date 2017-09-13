Rus Turistlerin İlk Tercihi Abhazya Oldu

Rusya'da yapılan araştırmaya göre Rus turistlerin tercih ettiği ilk ülke Abhazya oldu.



Deniz ve doğa turizmi nedeniyle Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke olan Abhazya, geçen yıla oranla yüzde 8 artışla yılın ilk yarısında 1 milyon 630 bin Rus turist ağırladı. Bu rakam ise geçtiğimiz yıl 1 milyon 540 bin olmuştu. Rus Seyahat Endüstrisi Birliği'nin basın sekreteri Irina Tyurina'nın verdiği bilgiye göre, Ocak ve Haziran ayları arasında yurtdışına çıkan Rusya Federasyonu vatandaşı oranı yüzde 30 artarak 17.1 milyona ulaştı. Verilen bilgiye göre, Rus turistler Abhazya ve Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kazakistan ve Ukrayna'ya da sıkça turistlik ziyaret gerçekleştiriyor. Rus turistlerin en çok komşu ülkeleri ziyaret ettikleri, ziyaretçilerin ise öncelikli amaçlarının akraba ziyaretleri olduğu aktarıldı. - SOHUM