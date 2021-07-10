Rus turistlerin caretta carettaya eziyeti cezasız kalmadı

Antalya'da yumurtlamak için sahile gelen caretta carettaya eziyet eden ve aşırı derecede alkollü oldukları belirlenen Rus turistlere idari para cezası uygulandı.

Antalya'da yumurtlamak için sahile gelen caretta carettaya eziyet eden ve aşırı derecede alkollü oldukları belirlenen Rus turistlere idari para cezası uygulandı. Rus turistin, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası gördüğü tepkinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımını silerek apar topar ülkesine döndüğü belirlendi.

Manavgat ilçesine bağlı Side mahallesinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahilde alkollü olduğu belirlenen 1 turistin yumurta bırakmak için sahile gelen caretta carettaya yaptığı eziyeti gösteren resimleri sosyal medyada paylaşması kısa adı DEKAFOK olan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seher Akyol'u harekete geçirdi. Akyol'un Kumköy Jandarma Karakoluna giderek suç duyurusunda bulunmasının ardından, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu, Doğal Hayatı Koruma ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Olayın gerçekleştiği sahile giden ekipler, carettaya eziyet eden turistin kaldığı oteli belirledikten sonra otel yetkililerinden turist hakkında bilgi aldı. Kimliği belirlenen Rus Turistin sosyal medyadaki paylaşımının ardından gördüğü tepki nedeniyle apar topar otelden ayrılıp ülkesine döndüğü belirlendi. Rus turist hakkında korumaya alınmış ve soyu tükenmekte olan hayvanlara eziyet yapılmak suçundan kimlik bilgileriyle gıyabında idari para cezası uygulandı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Yaşanan elem verici olayda failler kısa sürede tespit edildi. Otel yetkililerimiz de bu konuda oldukça duyarlı davrandılar ve her türlü desteği verdiler. Manavgat Belediyesi Zabıtaları, Jandarma Kolluk Kuvvetleri ve Doğa Koruma olarak hep birlikte buradayız. Bu carettanın başına gelenlerin bir daha gelmemesi. Toplumumuzun, ziyaretçilerimizin ve misafirlerimizin bilinçlenmesi dileğiyle herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı