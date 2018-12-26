Rus Turistlerin 2018'de Gözdesi Türkiye

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin 2018'deki bir numaralı tatil noktasının Türkiye olduğunu bildirildi.

Lomidze, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'de yurt dışına çıkan Rus turist sayısının 2017'ye kıyasla yüzde 8 arttığını söyledi.

Türkiye'nin başını çektiği bazı ülkelere yönelik ziyaretlerin önemli oranda arttığına işaret eden Lomidze, "Türkiye'ye 2017'de yapılan ziyaretler bu yıl yüzde 25 arttı. Rus turistlerin 2018'deki bir numaralı tatil noktası Türkiye oldu." dedi.

Rus turistlerin, Türkiye'nin yanı sıra Tayland'a da ilgi gösterdiklerini belirten Lomidze, "Diğer popüler turistik ülkeler arasında Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fransa yer alıyor." diye konuştu.

Lomidze, Rus turistlerin tatil tercihlerinde, kısa süreli uçuş ve vizesiz seyahat imkanlarının etkili olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA