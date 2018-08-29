Rus Turistleri Taşıyan Midibüse TIR Çarptı: 11'i Turist 13 Yaralı

Antalya'da bir TIR'ın Rus turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan çarptığı kazada otobüs ve TIR şoförleri ile 11 Rus turist yaralandı.

Kaza bugün sabah 05.20 sıralarında Serik-Aksu D-400 Karayolunun Aşağı Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Belek turizm bölgesinde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti, havalimanına götürmek üzere Antalya istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat (49) idaresindeki midibüse, mola vermek için sağa doğru dönüş yapacağı sırada, arkadan gelen Süleyman K. (46) yönetimindeki TIR çarptı.

"MİDİBÜSTE 25 TURİST VARDI"

Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, hemen önünde yine molaya sapmakta olan Ahmet Doğan (46) yönetimindeki plakalı araca çarptı. Ardından içerisinde 25 Rus turistin bulunduğu Zabit Bayat yönetimindeki tur midibüsü yol kenarındaki su kanalına düştü. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

11 RUS TURİST YARALANDI

Kazada tur midibisünde bulunan şoför Bayat ile 11 Rus turist ve TIR şoförü Süleyman K. yaralandı. Yaralılar, Antalya'daki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer turistler başka bir servis aracıyla Antalya Havalimanı'na götürüldü. Kaza nedeniyle Antalya D400 Karayolunda trafik yaklaşık 3 saat tek şerit olarak verildi.

TURİSTLERE AİT VALİZLERİ TUR YETKİLİLERİ TOPLADI

Öte yandan kaza sonrası hurdaya dönen her iki aracıda mola bölgesindeki birçok turistin meraklı gözlerle izlediği gözlendi. Olay yerinde turistler ait valizler ve kişisel eşyaları ise tur yetkilileri tarafından toplandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.