Rus Turistlere Türkiye Üzerinden Mısır'a Gitmeleri Teklif Edildi

Rus Turistlere Türkiye Üzerinden Mısır'a Gitmeleri Teklif Edildi

– Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mısır'a tur satın alan turist kafilesinin ilk seferlerinin Moskova ve St. Petersburg'dan Antalya'ya uçtuklarını bildirdi.

Rus Turistlere Türkiye Üzerinden Mısır'a Gitmeleri Teklif Edildi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mısır'a tur satın alan turist kafilesinin ilk seferlerinin Moskova ve St. Petersburg'dan Antalya'ya uçtuklarını bildirdi. 

ATOR'dan yapılan açıklamada, yakın zamanda uçuş programına 6 bölgenin daha dahil edileceği belirtildi. Antalya'dan turistler Türk havayolu şirketlerinin uçaklarıyla Şarm el Şeyh'e gönderilecek. 

Antalya'da aktarma 2 saat sürecek. Mısır'a uçuş programına Rusya'nın 8 şehrinin daha dahil edileceği belirtildi. 

Daha önce tur operatörleri, turistleri Mısır'a Ürdün üzerinden göndermeyi planlıyordu, fakat bu planlarından vazgeçtiler. - Kaçmaz

Kaynak: DHA
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