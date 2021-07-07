RUS TURİSTLERE SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISININ 45 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
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RUS TURİSTLERE SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISININ 45 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

RUS TURİSTLERE SALDIRAN KAĞIT TOPLAYICISININ 45 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Demirören Haber Ajansı / Özden Atik - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'ta 3 Rus turiste bıçakla saldırarak yaraladığı iddia edilen kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven'in yargıldığı davada, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 45 yıla kadar hapsi istendi.

BEŞİKTAŞ'ta 3 Rus turiste bıçakla saldırarak yaraladığı iddia edilen kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven'in yargıldığı davada, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan  45 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven koronavirüs temaslı olduğu gerekçesiyle getirilmedi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın şikayetçilerin arkasından gelerek bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladığı, bıçağı birden fazla salladığı ve saldırıyı yoğun bir şekilde devam ettirdiği belirtti. Sanık Yurtseven'in 3 kişiye karşı  "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 

toplam 27 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep edildi. 

AVUKATI AKIL SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ARAŞTIRMA YAPILMASINI TALEP ETTİ

Sanık avukatı Muhammet Esat Karabiber, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek "Müvekkilim haksız tahrik altında söz konusu eylemi gerçekleştirmiştir. İkrar içeren beyanları olsa da tek başına yeterli delil olarak kabul edilemez. Şikayetçilerin kan örnekleri incelenmemiştir. Kamera görüntülerindeki kişi ile müvekkilin aynı olup olmadığı araştırılmamıştır" dedi. Müvekkili yönünden akıl sağlığı nedeniyle ceza verilmemesi yönünde araştırma yapılması gerektiğini savunan avukat Karabiber, "Kasten öldürmeye teşebbüsten değil de yaralama suçundan değerlendirme yapılabilir. Aksi takdirde lehe hükümlerin uygulanmasını, beraat ve tahliye kararı verilmesini talep ederim" diye konuştu.  

ÖN RAPOR ALINMASINA KARAR VERİLDİMahkeme heyeti, sanığın Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususunda gözlem altına alınmasını gerektirir bir neden olup olmadığı yönünde ön rapor alınmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven'in ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatıldı. Olayda kullanılan bıçağın ekmek bıçağı olduğu belirtilen iddianamede, yaralanan turistlere ilişkin raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtseven'in 3 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özden Atik

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