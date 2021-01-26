Son dakika: Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
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Son dakika: Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı

26.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:44
Son dakika: Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı

Son dakika haberler: BEŞİKTAŞ'ta 2'si kadın 3 Rus turisti bıçaklayan saldırganın polis tarafından yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'ta 2'si kadın 3 Rus turisti bıçaklayan saldırganın polis tarafından yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. 

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen  Hasan Hüseyin Y., yolda yürüyen Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaralamış ve olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Maxim M.'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aleksandra V., Aleksandra R.'yi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın 40 yaşlarındaki Hasan Hüseyin Y. olduğunu belirlemiş ve arama çalışmalarına başlamıştı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırganı Beyoğlu Cihangir'deki bir camide kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Saldırganın yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde yorgan olduğu görülen şüpheli caminin avlu kapısına doğru yöneliyor. Kapıyı açan şüpheli karşısında polis ekiplerini görüyor. Şüpheli ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınıyor.


Son dakika: Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
Son dakika: Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
Son dakika: Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
Son dakika: Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
Son dakika: Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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