Rus turistler uçuş sınırlamasına rağmen Türkiye'de tatil yapmaya kararlı
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Rus turistler uçuş sınırlamasına rağmen Türkiye'de tatil yapmaya kararlı

Rus turistler uçuş sınırlamasına rağmen Türkiye'de tatil yapmaya kararlı
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya'dan uçuşların durdurulması nedeniyle nisan ve mayıs aylarında Türkiye'de tatil yapamayacak Rus turistlerin çoğunluğunun, destinasyonlarını değiştirmediğini bildirdi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya'dan uçuşların durdurulması nedeniyle nisan ve mayıs aylarında Türkiye'de tatil yapamayacak Rus turistlerin çoğunluğunun, destinasyonlarını değiştirmediğini bildirdi.

Rusya Federasyon Konseyi Toplantısı'nda, ülkedeki turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunan Lomidze, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlandırması kararı sonrasında nisan ve mayıs ayı planları iptal olan turistlerin yeni destinasyonlara yönelip yönelmedikleri hakkında, tur operatörleriyle bir araştırma yaptıklarını dile getirdi.

Lomidze, "Şu anki tabloya göre Rus turistlerin yaklaşık yüzde 15'i Rus tatil beldelerine yeniden rezervasyon yaptırıyor, yaklaşık yüzde 18-20'si Küba'nın lider olduğu diğer destinasyonlara yeniden rezervasyon yaptırıyor. Geri kalan yaklaşık yüzde 60 ise başka tarihlerde Türkiye'ye gitmeyi bekliyor, ümit ediyor." ifadelerini kullandı.

Nisan-mayıs dönemi için Rusların Türkiye'de 500 bin tur satın aldığını anımsatan Lomidze, şimdilik Rusya içi destinasyonlardaki ek yükün 50-60 bin kişi olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşları, 15 Nisan-1 Haziran tarihlerinde sınırlandırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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