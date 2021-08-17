Rus turistler sonbahar tatilinde yine Türkiye'yi tercih ediyor
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Rus turistler sonbahar tatilinde yine Türkiye'yi tercih ediyor

Rus turistler sonbahar tatilinde yine Türkiye'yi tercih ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Türkiye'nin güz döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası olduğu, paket tur satışlarında payının yüzde 95'i aştığı bildirildi.

Türkiye'nin güz döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası olduğu, paket tur satışlarında payının yüzde 95'i aştığı bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da eylül-ekim aylarında "kadife sezonu" olarak adlandırılan dönemde vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandıkları belirtildi.

Güzel hava ve uygun fiyatlarıyla Türkiye'nin yalnızca kadife sezonunda değil, kasım ayında da tercih edileceğine işaret edilen açıklamada, paket tur satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 95'i aştığı bilgisine yer verildi.

Rus turistlerin, özellikle Antalya ve Ege bölgesindeki tatil noktalarına rağbet gösterdiği aktarılan açıklamada, tatil sezonu sona ererken İstanbul gibi şehirlerdeki turlara da talebin artacağı belirtildi.

Açıklamada, tarifeli uçuşların bir süre önce tekrar başladığı Mısır'ın tatil noktalarına yönelik talebin ise düşük seviyede kaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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