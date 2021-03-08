Rus turistler, Kapadokya'da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rus turistler, Kapadokya'da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:40
Rus turistler, Kapadokya'da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Rusya'dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Rus turistler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü katıldıkları jeep safaride kutladı.

Rusya'dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Rus turistler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü katıldıkları jeep safaride kutladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine balon turuna katılmak üzere gelen 20 kişilik Rus turist grubu Kapadokya'da balon turlarının iptal edilmesinin ardından bölgenin eşsiz güzelliklerini katıldıkları jeep safari ile keşfettiler. Bölgede jeep safariye katılan Rus turistler peribacalarının eşliğine tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Rus turistler hep birlikte verdikleri mesajda, "Dünya Kadınlar Günü'nü Kapadokya'dan kutluyoruz. Yaşasın kadınlar" dedi. - NEVŞEHİR

Rus turistler, Kapadokya'da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Muharrem İnce Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Demet Akalın Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus turistler, Kapadokya'da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:45:07. #1.14#
title