RUS TURİSTLER, İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI; "İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUZ"
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RUS TURİSTLER, İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI; "İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUZ"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RUSYA ile Türkiye arasındaki 2 aylık uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Rus turistler İstanbul'a geldi.

RUSYA ile Türkiye arasındaki 2 aylık uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Rus turistler İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelmekten mutlu olduklarını söyleyen Ruslar, "İstanbul güzel bir şehir ve burayı çok seviyoruz" dediler.

Rusya'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Nisan tarihinde askıya aldığı Türkiye uçuşları, bugün yeniden başladı. Rus turistler de sabah saatlerinden itibaren THY ile Rus Havayolları'na ait uçaklarla İstanbul'a gelmeye başladı. Salgın önlemleri kapsamında uçaktan indikten sonra vücut ısıları ölçülen turistler, negatif PCR test sonuçlarını gösterip, yurda giriş yaptı.

"İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUZ"

Yolcu yoğunluğu yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Maria Barchei, "Çok mutluyum. Çünkü Türkiye'yi çok seviyoruz ve çok sık geliyoruz. İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul güzel bir şehir, buraya sık sık gelmeyi çok seviyorum. Uçuşların başlamasından dolayı mutluyum" dedi. Regina Zarubina da "Tekrar burada olmaktan mutluyuz. Türkiye'ye çok sık geliyoruz. İlk olarak İstanbul'da bir süre kaldıktan sonra başka yerlere de gideceğiz" diye konuştu.

RUS TURİSTLER, İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI; 'İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUZ'
RUS TURİSTLER, İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI; 'İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUZ'
RUS TURİSTLER, İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI; 'İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUZ'
RUS TURİSTLER, İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI; 'İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUZ'
RUS TURİSTLER, İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI; 'İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUZ'
RUS TURİSTLER, İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI; 'İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUZ'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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