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Rus turistler Büyükşehir Sukaypark'ı tercih etti

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Rus turistler Büyükşehir Sukaypark'ı tercih etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisine yapılan Su Kayağı Parkı, yabancı turistleri de kendine çekiyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisine yapılan Su Kayağı Parkı, yabancı turistleri de kendine çekiyor. Türkiye'nin en iyi tesislerinden birisi olan Sukaypark için Kayseri'ye gelen Rus turistler doyasıya eğlenirken, Sukaypark'ın harika bir yer olduğunu ifade ederek, herkesin gelmesini tavsiye etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Anadolu Harikalar Diyarı'nda 100 bin metrekare alanda yer alan Sukaypark 2013 yılından beri hizmet veriyor. Kayseri'nin en iyi sosyal yaşam alanlarından biri olan Sukaypark sadece Türkiye'den değil, tüm dünyadan misafir ağırlıyor. Bu kapsamda Kayseri'ye gelen Rus turistler Sukaypark'ta hem eğlendi, hem de Kayseri'ye övgü dolu sözler söyledi.

65 bin ton su tutma kapasitesine sahip yapay gölet üzerinde konuşlandırılan 520 metre uzunluğa sahip mekanik tesis, su kayağı severler için büyük bir fırsat sunuyor.

RUS TURİSTLER, SUKAYPARK'A DAVET ETTİ

Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen müdavimleri Kayseri'deki tesisin Türkiye'nin en iyi tesislerinden birisi olduğuna dikkat çekiyor. Rus turistler tesisin harika olduğunu söyleyerek, herkesi Kayseri'deki Sukaypark'a davet etti.

"KAYSERİ'DEKİ BU PARK EN HEYECAN VERİCİ OLANI DİYEBİLİRİM"

Anadolu Harikalar Diyarı'nın içinde bulunan Sukaypark'ta keyifli zaman geçiren Rus turistler Kayseri ile ilgili şu övgü dolu sözleri söylediler:

"1 haftalık programımız var. Burada olmaktan çok mutluyum. Harika bir yer herkese gelmesini tavsiye ederim. Kayseri çok güzel bir şehir. Rusya'daki arkadaşlarımızı da buraya davet ettim. Daha önce 6 Rus arkadaşımla gelmiştik. Kapadokya çok yakın. Kayseri eski bir şehir ve çok etkileyici yerler var. Yemekler çok lezzetli. İnsanlar çok sıcakkanlı. Tesis çalışanları çok yardımcı oluyor. Harika bir tesis. Türkiye'deki tüm tesisleri biliyorum. Kayseri'deki bu park en heyecan verici olanı diyebilirim. Amacım Alanya'dan başka yerlerde su kayağı yapmak isteyen Rus dostlarıma farklı tecrübeler yaşatmak, onun için Kayseri'deyiz. - KAYSERİ

Rus turistler Büyükşehir Sukaypark'ı tercih etti

Rus turistler Büyükşehir Sukaypark'ı tercih etti

Rus turistler Büyükşehir Sukaypark'ı tercih etti

Rus turistler Büyükşehir Sukaypark'ı tercih etti

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Haber: Rus turistler Büyükşehir Sukaypark'ı tercih etti - Haberler
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