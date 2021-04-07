Rus turistin öldüğü deniz paraşütü kazasında çifte beraat
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Rus turistin öldüğü deniz paraşütü kazasında çifte beraat

Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel
Rus turistin öldüğü deniz paraşütü kazasında çifte beraat

ANTALYA'da, Rus turistin ölümüyle sonuçlanan deniz paraşütü kazası davasında karar verildi.

ANTALYA'da, Rus turistin ölümüyle sonuçlanan deniz paraşütü kazası davasında karar verildi. Tutuksuz sanıklar su sporları firması sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez beraat etti.

Olay, 14 Eylül 2019 günü saat 17.30 sularında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Rus uyruklu Tatyana Mitrofanov ve oğlu Mark Mitrofanov (19), sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle yaklaşık 60 metre havalandı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşüt, Akdeniz Bulvarı'nda bir otelin bahçesindeki palmiye ağaçlarına takıldı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verip yardım istedi. Kurtarma ekipleri gelene kadar Tatyana Mitrofanov ve oğlu, yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan Mark Mitrofanov tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, annesi Tatyana Mitrofanov ise sağlığına kavuşup taburcu oldu. Gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sirek ile Çürümez, yargılandıkları 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İKİ SANIK BERAAT ETTİ

Tutuksuz sanıklar Hüseyin Sirek ile Fatih Mehmet Çürümez, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, bilirkişi heyetinin raporunu dikkate alarak sanıkların beraatını istedi. Sanıkların avukatı Rumi Mercan ise olayın tamamen ani gelişen hava muhalefetinden kaynaklandığını belirterek, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi. Sanıklar da son sözlerinde suçsuz olduklarını ifade ederek, beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, eldeki tüm mevcut delilleri göz önünde bulundurarak sanıkların beraatına hükmetti.


Rus turistin öldüğü deniz paraşütü kazasında çifte beraat
Rus turistin öldüğü deniz paraşütü kazasında çifte beraat
Rus turistin öldüğü deniz paraşütü kazasında çifte beraat
Rus turistin öldüğü deniz paraşütü kazasında çifte beraat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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