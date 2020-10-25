Rus turistin çarptığı motosikletli genç yaşam savaşını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rus turistin çarptığı motosikletli genç yaşam savaşını kaybetti

25.10.2020 23:09 | Son Güncelleme: 25.10.2020 23:13
Rus turistin çarptığı motosikletli genç yaşam savaşını kaybetti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rus turistin kullandığı otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hayrettin Uyar (27), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rus turistin kullandığı otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hayrettin Uyar (27), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Luliia Kuletova (32) yönetimindeki O520 MP 178 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada Hayrettin Uyar yönetimindeki 07 NAC 17 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, durumu fark eden vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Kaza sırasında başında kask olmadığı öğrenilen Uyar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

4 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Hayrettin Uyar'ın akşam saatlerinde durumu ağırlaştı. Doktorların müdahale ettiği Hayrettin Uyar kurtarılamadı.


Rus turistin çarptığı motosikletli genç yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Meral Akşener Enis Berberoğlu Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Sinan Özen Halil Sezai Didem Soydan
Spor Babel Falcao Samatta Podolski Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk İzmir Ankara Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus turistin çarptığı motosikletli genç yaşam savaşını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 23:17:33. #1.15#
title