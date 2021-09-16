Rus turist, kiraladığı motosiklet ile patenli gence çarptı - Haberler
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Rus turist, kiraladığı motosiklet ile patenli gence çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rus turist, kiraladığı motosiklet ile patenli gence çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldırımda paten sürerken yola inmeye çalışan gence, Rus turist kiraladığı motosikleti ile çarptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldırımda paten sürerken yola inmeye çalışan gence, Rus Turist kiraladığı motosikleti ile çarptı. Kollarından yaralanan genç, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda paten ile seyir halinde olan Erol Zeren, yan yola inmek isterken karşıdan kiraladığı motosikleti ile gelen Rus turist ile çarpıştı. Motosikletin kendisine çarpmasından sonra acı ile yere düşen gence, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine kısa süre içerisinde vatandaşların çağırdığı sağlık ekipleri geldi. Kollarından yaralanan Zeren, tedavisi için Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

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Haber: Rus turist, kiraladığı motosiklet ile patenli gence çarptı - Haberler
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