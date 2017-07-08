Rus Turist Denizde Yaşamını Yitirdi

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde tatil yapan Rus turist 68 yaşındaki Evgeni Doremioov, denizde fenalaşarak öldü.



Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otele eşiyle birlikte tatile gelen Evgeni Doremioov, dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre alkol alıp denize girdi. Kısa süre sonra suda hareketsiz yattığı fark edilen Doremioov, cankurtaran tarafından kıyıya çıkarıldı. Otel doktorunun ilk müdahalesini yaptığı Evgeni Doremioov, çağrılan ambulansla Özel Aspendos Anadolu Hastanesi'ne götürüldü ancak kurtarılamadı.



Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Evgeni Doremioov'un cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - Serikantalya