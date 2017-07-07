Antalya'nın Serik ilçesinde tatile gelen Rus turist denizde boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde 5 yıldızlı bir otelin plajından denize giren Rus turist Evgeni Doremiov (68) bir süre hareketsiz kaldı. Otel görevlileri tarafından denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi otel doktoru tarafından yapılan Doremiov, daha sonra hastaneye kaldırıldı.



Doremiov, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Yüzerken kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle boğulduğu tahmin edilen Doremiov'un cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.