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Rus turist denizde boğuldu

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Rus turist denizde boğuldu

ANTALYA'nın Gaziapaşa ilçesinde tatil yapan Rus vatandaşı Aydar Akupo (24), yüzmek için girdiği denizde boğuldu.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gaziapaşa ilçesinde tatil yapan Rus vatandaşı Aydar Akupo (24), yüzmek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Selinus Plajı'nın Kızılin mevkisinde meydana geldi. Rusya'dan Gazipaşa'ya tatile gelen Aydar Akupo, arkadaşlarıyla denize girdi. Bir süre sonra kıyıya doğru yüzmeye başlayan arkadaşları, Aydar Akupo'nun 100 metre açıkta yüzeyde hareketsiz kaldığını fark etti. Dalgalı denizde yüzen turistlerin yardım isteğini duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkçıların da yardımıyla tekneye alınan Akupo, Gazipaşa Limanı'na getirildi. Sağlık ekipleri Akupo'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Aydar Akupo'nun cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


Rus turist denizde boğuldu

Rus turist denizde boğuldu

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