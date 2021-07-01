Rus turist denizde boğuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus Nina Savchuk (77), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus Nina Savchuk (77), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus turist Nina Savchuk, dün saat 10.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra fenalaşan Nina Savchuk'u, otelin cankurtaranı sahile çıkardı. Çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülmek istenen Nina Savchuk, yolda yaşamını yitirdi.Nina Savchuk'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan