Rus turisler Kemer'i özlemiş
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Rus turisler Kemer'i özlemiş

18.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:18
Rus turisler Kemer'i özlemiş

Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan 27. Uluslararası MITT Moskova Turizm Fuarı sona erdi.

Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan 27. Uluslararası MITT Moskova Turizm Fuarı sona erdi. Kemer standının yoğun ilgi gördüğü fuarda, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Ferhan Fidan ve Hasan Ali Acar, standı ziyaret eden misafirlere Kemer tanıtımıyla iliği broşürler ve kitapçıklar dağıttı.

Rusya'da yaşamını sürdüren DSP Kemer İlçe Eski Başkanı Birtan Bakırcı, Rusya Partisi Basın Danışmanı Aleksandr Arievich de Kemer standını ziyaret ederek Kemer ile ilgili bilgiler aldı.

Meclis üyeleri Fidan ve Acar, standa gelenlere Kemer hakkında bilgiler de vererek, Rusları turizm sezonunda tatil için Kemer'e davet ettiler.Fuar boyunca tur operatörü ve seyahat acenteleri ile görüşmeler gerçekleştiren meclis üyeleri Fidan ve Acar, fuar boyunca Kemer standının çok kalabalık olduğunu kaydetti.

Meclis üyesi Fidan yaptığı açıklamada, "Bir yıl aradan sonra ilk yüz yüze turizm fuarında Kemerimiz çok fazla ilgi gördü. Kemer standımızdan kalabalık eksik olmadı. Standımıza gelen misafirlere Kemer hakkında bilgiler vererek tanıtım broşürü ve kitapçıklarımızı verdik. Tur operatörleri ve acentelerle olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Ruslardan da geri dönüşler çok ulumluydu. Ruslar Kemer'i çok özlemiş. Bu sene Kemer'de turizmin iyi geçeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu. - ANTALYA

Rus turisler Kemer'i özlemiş
Rus turisler Kemer'i özlemiş
Rus turisler Kemer'i özlemiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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