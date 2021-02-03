Rus tur operatöründen erkekler için "Askeri Eğitim Turu"

Rus tur operatörü Elgas, Rusya'da "Erkekler Günü" olarak da anılan 23 Şubat Vatanın Savunucuları Günü için "askeri tur paketi" satmaya başladı.

Rus tur operatörü Elgas, Rusya'da "Erkekler Günü" olarak da anılan 23 Şubat Vatanın Savunucuları Günü için "askeri tur paketi" satmaya başladı.

Türkrus.com'daki habere göre Elgas adlı tur operatörünün müdürü Elina Batayevaya, 23 Şubat'ta erkeklere sürpriz hediye olarak Çeçenistan'daki Özel Harekat Üniversitesi'nde 3-4 günlük özel askeri eğitim turu satışına başlandığını duyurdu. Batayevaya, tur kapsamında silah atış eğitim, buggy turu, rüzgar tünelinde uçuş gibi aktivitelerin yapılacağını belirtti.

Kaynak: Tourism Today