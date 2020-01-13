: Rus trollerine karşı Litvanya elfleri

13.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:46

Elfler, trollere karşı. Bu bir masal değil, aksine gerçek. Yaklaşık 30 yıl önce Sovyetler'den bağımsızlığını kazanmış Litvanya, diğer küçük Baltık devletleri gibi sık sık Rusya kaynaklı dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyor. Bu durumdan rahatsız olan binlerce Litvanyalı gönüllü, Rus trolleri ile internette mücadele ediyor. Kendilerine Elfler diyen anonim gönüllülerin sayısı 1000'i aşıyor.

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