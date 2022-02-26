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Rus tenisçi Rublev, Dubai Açık'ta şampiyon oldu

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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Rus tenisçi Rublev, Dubai Açık'ta şampiyon oldu

Rus tenisçi Andrey Rublev, Dubai Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Rus tenisçi Andrey Rublev, Dubai Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Rublev, toplam 3 milyon dolar para ödüllü sert zemin turnuvasının finalinde, Novak Djokovic'i eleyerek dikkatlerine üzerine çeken Çek Jiri Vesely ile karşılaştı.

Rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Rublev, kariyerinin 10. şampiyonluğuna ulaştı.

Tek erkeklerde dünya klasmanının 7 numarası Rublev, yarı finalde Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 2-1 yendiği maçın ardından kameranın önüne yerleştirilen cama yazdığı "Savaşa hayır, lütfen" mesajıyla gündeme gelmişti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Şampiyon, dolar, Dubai, Rus, Spor, Haberler

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