Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını işten çıkaracak - Haberler

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Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını işten çıkaracak

AA - Güncel
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Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurup çalışanlarını işten çıkaracak

NEW Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurma ve çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı.

NEW Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurma ve çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı.

RT, ABD'deki çalışanlarına "öngörülemeyen kesintiler" nedeniyle ülkedeki tüm operasyonlarını durduracağı konusunda bildiri gönderdi.

Washington, New York, Los Angeles ve Miami'de ofisleri bulunan RT, çalışanlarının ise işten çıkarılacağını ve personele iki aylık maaş ödeneceğini bildirdi.

RT America, ABD'de 2010 yılından bu yana yayın yapıyordu.

AA - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rus, , Haberler

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