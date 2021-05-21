Rus Tatiana, İslam'ı seçip 'Meryem' adını aldı
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Rus Tatiana, İslam'ı seçip 'Meryem' adını aldı

Rus Tatiana, İslam'ı seçip 'Meryem' adını aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'a turistik gezi için gelen Rus asıllı Tatiana Nasledova, burada 'Meryem' adını alıp Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

KARS'a turistik gezi için gelen Rus asıllı Tatiana Nasledova, burada 'Meryem' adını alıp Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Uzun yıllar İslam dinini araştırdığını belirten Nasledova, Müslüman olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kars'a 2 yıldır turistik gezi için gelen Rus asıllı Tatiana Nasledova, İslam dinini seçerek Müslüman olmak istedi. İl Müftüsü Yusuf Eviş, başvurusu üzerine Nasledova'yı makamında kabul etti. Şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet getiren Nasledova, Müslüman oldu. Müftü Yusuf Eviş'ten ihtida belgesi alan Tatiana Nasledova, uzun yıllardır İslam dinine geçmek istediğini belirterek, "Şu anda çok heyecanlı ve duyguluyum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Uzun yıllar boyunca İslam dinini araştırdım ve etkilendim. Son 2 yıldır Kars'a gelip Müslüman olmak istiyorduk, Buradaki arkadaşlarımla bağlantı kurdum ve Müftülüğe gelerek Müslüman oldum" diye konuştu.Tatiana Nasledova'nın kendi öz iradesi ve şahitler huzurunda 'Meryem' ismini alarak Müslüman olduğunu söyleyen Müftü Eviş ise, "Kendisi uzun yıllar İslam dinini araştırmış ve Müslümanlığı seçmiştir. Bizler Cenab-ı Allah'ın Kuran-ı Kerim'de de buyurduğu gibi yalnız Allah'a kulluk eder ve bir olan Allah'a iman ederiz. O yüzden Cenab-ı Allah, kardeşimizin ihtidasını inşallah kabul eder. Rabbim kardeşimizi bundan sonra hidayetten ayırmasın. Allah kalbimizi doğru yola ilettikten sonra tekrar eğriltmesin inşallah. Rabbim sapkınların yollarından bizleri muhafaza eylesin. Allah kardeşimizin inşallah ihtidasını mübarek eylesin" dedi.


Rus Tatiana, İslam'ı seçip 'Meryem' adını aldı
Rus Tatiana, İslam'ı seçip 'Meryem' adını aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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