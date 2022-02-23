Rus tanklarının üzerindeki 'Z' harfi en anlama geliyor? Uzmanlar ürküten bilgiyi verdi

Rusya ve Ukrayna arasında doğu bölgesinde yaşanan gerilim devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus yanlısı ayrılıkçılar Luhansk ve Donetsk'i resmen tanımasının ardından gerilim iyice artmıştı. Hatta Rus birliklerinin bölgeye sevk edildiği öne sürülmüştü.

TANKLARIN ÜZERİNDEKİ HARF MERAK KONUSU OLDU

Sınır hattında bu gelişmeler yaşanırken, bölgeye intikal eden Rus tanklarının üzerindeki "Z" harfi merak yaratmıştı. Sosyal medyada da sıklıkla paylaşım alan konuyla ilgili uzmanlardan bilgilendirme geldi.

"ZELENSKİ ANLAMINA GELİYOR, AMAÇ YANLIŞ ATIŞI ENGELLEMEK"

International Business Times'a konuşan eski saha istihbarat subayı David Kime, Rus paramiliterlerden aldığı bilgiye göre Z harfinin Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenksi'nin baş harfinin temsil ettiğini belirtti. Güvenlik uzmanları, bu harfin tanklara yazılmasının amacını ise "Son hazırlık" olarak görüyor. Ayrıca Ukrayna'nın benzer araçlara sahip olması nedeniyle Rus tanklarının yanlış hava saldırısından korunması hedefleniyor.

İşte o tanklar: