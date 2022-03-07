- Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor

KİEV - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki askeri konvoyun ilerlediğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri konvoyun Ukrayna'nın Kiev bölgesinde ilerleyişte olduğu ifade edildi. Görüntülerde çok sayıda tankın başkente doğru yolda olduğu görüldü.