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Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki askeri konvoyun ilerlediğini belirtti.

- Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor

KİEV - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki askeri konvoyun ilerlediğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri konvoyun Ukrayna'nın Kiev bölgesinde ilerleyişte olduğu ifade edildi. Görüntülerde çok sayıda tankın başkente doğru yolda olduğu görüldü.

Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor

Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor

Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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