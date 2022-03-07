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Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rus tankları Kiev bölgesinde ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki askeri konvoyun ilerlediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki askeri konvoyun ilerlediğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri konvoyun Ukrayna'nın Kiev bölgesinde ilerleyişte olduğu ifade edildi. Görüntülerde çok sayıda tankın başkente doğru yolda olduğu görüldü.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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