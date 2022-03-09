Rus tankı Sovyetler Birliği bayrağı astı

Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus tankında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağının asılı olduğu görüldü.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 14 gündür sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığına göre zırhlı araçlardan oluşan konvoy, ilerleyişini sürdürüyor. Konvoydaki V işaretli bir tankta ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı asılı olması dikkat çekti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa