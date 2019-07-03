Rus su altı araştırma gemisindeki yangınla ilgili bilgiler devlet sırrı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak.

Rus su altı araştırma gemisindeki yangınla ilgili bilgiler devlet sırrı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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