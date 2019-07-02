Rus su altı araştırma gemisinde yangın: 14 ölü
Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.
Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtildi.
Rusya Deniz Kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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